Первая страна ЕС начинает лечить коронавирус таблетками

Главное: Франция станет первой в Евросоюзе страной, которая будет лечить коронавирус таблетками. Первые 10 тысяч доз Паксловида от Pfizer появятся во французских аптеках уже на этой неделе.

Детали: Во Франции уже на этой неделе — первыми в ЕС — начинают лечить коронавирус таблетками Паксловид от Pfizer. Об этом сообщает Associated Press.

Препарат является первым в ЕС, одобренным для лечения респираторных вирусных заболеваний. Первые 10 тысяч доз Паксловида появятся в аптеках Франции уже в эту пятницу.

Лекарство будут назначать взрослым с симптомами, не требующими дыхания кислородом и не подвергающимся риску осложнений, как рекомендует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

На прошлой неделе EMA одобрила использование Паксловида в ЕС после того, как препарат был одобрен в США и Великобритании в декабре.

Уже в ближайшее время будет одобрена подобная противовирусная таблетка от компании Merck. Производители обоих препаратов уверяют, что они будут эффективны против штамма Омикрон.

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