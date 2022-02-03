В Минобороны объяснили, почему решили отменить призыв в армию

Главное: По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украина планирует перейти к формированию профессиональной армии. Поэтому призыв решили отменить.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, почему военный призыв планируют отменить. Власти хотят перейти к формированию профессиональной армии.

По словам Резникова, ВСУ состоят из трех категорий:

— самая маленькая — это призыв. Люди, которые по старой традиции могут быть приглашены в центры комплектации и полтора года нести службу. Их сегодня 10% от численности ВСУ (261 тысяча);

— контрактники — парни и девушки, которые заключают контракт от 8 месяцев до 3 лет;

— те, кто несут службу более 10 лет.

«Идея указа Зеленского заключается в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме мы должны перейти к формированию профессиональной армии. Это даст нам возможность отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов и сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией», — заявил Резников.

В тему: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене призыва на срочную воинскую службу.