В НБУ сделали важное заявление по поводу курса гривны

Главное: В НБУ оценили курсовые перспективы гривны. Финансисты говорят, что наша валюта стабилизируется.

Детали: В Национальном банке Украины прокомментировали скачки курса гривны. Финансовый регулятор говорит, что идет стабилизация.

Отмечается, что в конце января на фоне улучшения информационной среды появились первые признаки стабилизации ситуации на финансовых рынках.

Сообщается, что это отразилось в снижении премии за риск и в укреплении обменного курса гривны.

Информируется следующее: «Ухудшение информационной среды из-за геополитической напряженности негативно сказалось на ожиданиях участников рынка, что привело к снижению спроса и росту доходности украинских активов на внутреннем и внешнем рынках. В результате в январе привлечения правительством средств во время первичного размещения ОВГЗ были незначительными».

В НБУ говорят, что данные факторы вместе со значительными бюджетными расходами в конце года сформировали девальвационное давление на гривну.

Резюмируется: «Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в течение января НБУ преимущественно проводил интервенции по продаже иностранной валюты. Отрицательное сальдо интервенций в январе составило 1,3 миллиарда долларов. С начала года официальный курс гривны к доллару девальвировал на 4,3%».

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