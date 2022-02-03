Индекс Биг Мака заставил украинцев крепко призадуматься

Главное: Появился новый индекс Биг Мака. Гривна очень недооценена.

Детали: Издание The Economist опубликовало свежий индекс Биг Мака. Украинская гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира.

Напомним, что Big Mac index был разработан еще в 1986-м году. Его методология расчета базируется на теории паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (Биг Мака) в разных странах.

Так, отмечается, что Биг Мак в Украине стоит 69 гривен, а в США его цена составляет 5,81 доллара.

Эксперты говорят, что курс нашей валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом (28,37 гривен за доллар). При этом курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 гривен за доллар.

В список самых недооцененных валют мира также попал российский рубль, который оказался на последнем месте индекса.

При этом самыми переоцененными стали швейцарский франк и норвежская крона.

В тему: Зеленский рассказал, что будет с курсом гривны.