Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене призыва на срочную воинскую службу. Произойдет это 1 января 2024 года.

Детали: В Украине отменят призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу. Об этом говорится в указе президента.

На сайте Офиса президента опубликовали указ президента.

Зеленский постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно «введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года».

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