В Минздраве уточнили сроки бустерной вакцинации

Главное: Людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через шесть — девять месяцев. Об этом напомнили в Минздраве.

Детали: Бустерная доза COVID-вакцины должна вводиться не раньше, чем через шесть месяцев после второй дозы препарата. Об этом сообщает Минздрава.

«Постановление КМУ № 677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов», — сказано в сообщении.

При этом общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:

— людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев;

— отдельной категории людей — иммунокомпрометированным — бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы.

Отмечается, что дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.

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