Ученые говорят, что океаны на Земле могли появиться из минерала

Главное: Ученые гадают, откуда на Земле взялись океаны. Они могли появиться из минерала.

Детали: Ученые из Китая и России выдвинули весьма неожиданную версию появления океанов на Земле. Об этом пишет издание Physical Review Letters.

Они считают, что они могли возникнуть из минерала гидросиликат магния (Mg2SiO5H2), который существовал в условиях высокого давления на нашей планете.

Отмечается, что после обособления земного ядра и падения давления в мантии он разложился с выделением большого количества воды, после чего и появились океаны.

Исследователи говорят, что минерал мог содержать 11% будущей воды.

В статье сказано: «Земля была лишена воды, по меньшей мере в верхних сотнях километров, благодаря высокой температуре и постоянным астероидным бомбардировкам. Через тридцать миллионов лет после формирования Земли, когда ядро возникло, силикатные минералы были вытеснены в область меньших давлений, где Mg2SiO5H2 неустойчив и должен был разложиться на воду и смесь MgSiO3+MgO».

Известно, что, включив в алгоритм расчета кристаллической структуры четыре элемента – магний, кремний, кислород и водород – исследователи получили минерал Mg2SiO5H2, который существует только при давлениях выше 260 гигапаскалей, а при более низких давлениях распадается с выделением воды.

В тему: Ученые столкнулись с подземным явлением, которое нарушает физические законы и может привести к катастрофе.