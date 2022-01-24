За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы

Главное: В столице зимней Олимпиады-2022 зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом у прибывших на соревнования официальных лиц.

Детали: 23 января, в день открытия олимпийских деревень, в Китай прибыли 529 человек, задействованных в проведении Зимних Олимпийских Игр, в том числе 153 спортсмена и представители команд. Как сообщает LB.ua, четверо из них сдали положительные тесты на коронавирус, включая представителя спортивной делегации одной из стран, имя которого пока не разглашается.

Пока не ясно, будут ли изолировать людей, которые с ним контактировали.

Отметим, что до сих пор COVID-19 был обнаружен исключительно у местных жителей, связанных с проведением форума.

Справка: XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, закрытия — на 20. Украину на соревнованиях представят 45 спортсменов.

В тему: В сентябре 2021 года власти Китая окончательно определились с форматом допуска на зимние Олимпийские игры 2022 года иностранных болельщиков — наблюдать за соревнованиями смогут только жители материкового Китая после прохождения специальной антиковидной проверки.