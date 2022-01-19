Главное: К Земле летит астероид 2022 AE1. Он может врезаться в нашу планету.

Детали: Эксперты из NASA заявили, что 4 июля 2023-го года в Землю может врезаться астероид 2022 AE1. Космический объект был открыт 6 января астрономической обсерваторией Маунт-Леммон в штате Аризона.

Специалисты оценивают риск столкновения как максимальный среди всех известных околоземных объектов.

Размер астероида – около семидесяти метров, а скорость – 19,83 километра в секунду.

Информируется, что визуальная величина блеска (22V) находится на пределе возможности наблюдения для крупных телескопов, а последнюю неделю из-за полной Луны объект не виден совсем.

Сообщается, что астероид получил один балл по туринской шкале: она определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения – от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.

Вероятность столкновения американцы оценивают как один к 1700.

В тему: Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей.