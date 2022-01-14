Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех

Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех

Александра Кудрявцева
14.01.22 15:33
122
Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех

Главное: Церковь запрещает играть в карты, заботясь об чистоте души и здоровье психики верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Не подлежит сомнению, что игра в карты — грех. Нет, грех совсем не потому, что карты используются для гадания. Давайте будем честны: какого-то реального и сознательного обращения к врагу рода человеческого в современном процессе гадания, что бы там для него ни использовалось, совсем немного. Есть, конечно, несчастные, которые либо сознательно служат нечисти, либо сдуру призывают себе в помощь бесов. Но эти бедолаги почти незаметны в море тех, для кого гадание не что иное, как способ заработка. Своего рода бизнес на чужом суеверии и глупости», — отметил священник.

Он также напомнил, что православным нельзя играть в карты, поскольку они являются атрибутом азартных игр.

Отец Владимир объяснил, что любые карточные игры являются азартными и могут привести человека к игромании.

«Ситуация с картами чем-то напоминает ситуацию с оружием. Последнее тоже можно применить как для преступления, так и для самообороны. Однако, учитывая вероятность как первого, так и второго, можно с уверенностью сказать, что любой обладатель оружия является потенциальным преступником, независимо от намерений, с какими он оружие приобретал. В случае с картами также, независимо от мотивации, вынуждающей взять в руки колоду, игрок гарантированно попадает в зону риска, неизбежно подвергаясь опасности рано или поздно сделать первую ставку», — сказал священник.

Он подчеркнул, что, предостерегая от карточных игр, Церковь одновременно заботится и о чистоте души, и о сохранности кошелька, и о здоровье психики верующих.

В тему: Священник УПЦ рассказал, для чего нужно читать акафисты.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

14.01.22 09:06

Печальная история MD530F в Афганистане

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов
14.01.22 14:32

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.01.22 15:56

Россия решила предпринять «другие действия по освобождению Украины от американской оккупации»
14.01.22 15:36

Опубликована любопытная статистика за прошедший год
14.01.22 15:05

Митрополит Элладской Церкви заявил об опасных последствиях автокефалии ПЦУ для всего Православия
14.01.22 14:59

Британские ученые обнаружили крайне необычное последствие пандемии коронавируса
14.01.22 14:28

Киевлянин насмотрелся детской порнографии и изнасиловал 5-летнего ребенка
14.01.22 13:58

Австралия оставила первую ракетку мира без рекорда из-за принципиальной позиции по вакцинации
14.01.22 13:41

Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
14.01.22 13:01

Легендарный украинский теннисист повесил ракетку на гвоздь
14.01.22 12:50

Епископ УПЦ объяснил духовный смысл праздника Обрезания Господнего
14.01.22 12:46

Хакерская атака на госсайты Украины не на шутку напугала шведов
14.01.22 15:36

Опубликована любопытная статистика за прошедший год
14.01.22 13:41

Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
14.01.22 10:53

Коронавирус в Украине: 10 476 заболевших и 140 погибших
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
13.01.22 23:13

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
13.01.22 15:27

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо
13.01.22 14:58

В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины
13.01.22 09:50

Коронавирус в Украине: 10 046 заболевших и 191 погибших
13.01.22 09:24

Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
08.01.22 13:16

В воинской части «Десна» снова умер военный
07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась
10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату
10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
08.01.22 05:33

День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года
12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года
09.01.22 13:22

Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству
12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
Фото и Видео
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.