В Днепре верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей

Главное: В Днепре духовенство и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход в защиту семейных ценностей.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в день памяти Мучеников 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра епископ Андрей совершил молебен.
За богослужением владыке сослужили настоятели городских храмов и священники епархии.
Одним из инициаторов молебна стал «Центр защиты жизни и семейных ценностей».
После богослужения верующие прошли крестным ходом от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Свято-Троицкого кафедрального собора.
В Свято-Троицком кафедральном соборе крестный ход встретил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.
Владыка прочитал молитву Вифлеемским младенцам и поблагодарил верующих за молитвы и участие в крестном ходе.
Как сообщалось ранее, в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской лавры молились о нерожденных детях, погибших от абортов. В память жертв абортов зажгли 100 свечей.
В тему: В Киево-Печерской лавре УПЦ молились о нерожденных детях, погибших от абортов.