В Киево-Печерской лавре УПЦ молились о нерожденных детях, погибших от абортов

После молебна в своем слове владыка сравнил тех, кто решается сделать искусственный аборт с Иродом, отдавшим приказ о казни многочисленных детей.
Архиепископ Николай призвал будущих родителей к вере в Бога и жизни по заповедям Господним, ведь недоверие Творцу и желание угождать только себе — одни из причин, по которым страдают невинные дети.
В память жертв абортов было зажжено 100 свечей.
Организаторами события выступили Украинская Православная Церковь, общественные организации «Pro-life Украïна», «Миряне», «Вся Украина», «Фитофарм».
«По официальной статистике ежегодно в Украине от искусственных абортов погибают около 50 тысяч младенцев, но на самом деле, эта цифра гораздо больше. Наше противоабортное движение занимается открытием кабинетов доабортного консультирования, проводит беседы с молодежью о зарождении человеческой жизни, рассказывает о последствиях абортов и о традиционных семейных ценностях с целью поддержать молодежь в принятии верного решения — спасения ребенка», — рассказал один из организаторов события, лидер движения «Pro-life Украина» Александр Ерух.
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