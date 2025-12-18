Зеленский оценил заявления РФ о продолжении войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров, в частности США, обратить внимание на сигналы Кремля о намерениях продолжать войну в 2026 году и подчеркнул необходимость безопасности, финансовых и политических решений для защиты Украины. Об этом он заявил в видеобращении в среду, 17 декабря.

«Мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, а и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Однако, из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы», — отметил глава государства.

Президент призвал «реагировать» на такое настроение России.

«А когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь разными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи Россией нашей земли», — пояснил Зеленский.

По его словам, сейчас нужны безопасность и финансовые решения, в частности по российским активам, а также политические решения, чтобы защититься от РФ.

«И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и действовать соответственно», — добавил он.

Также он выразил благодарность «каждому, кто именно так поддерживает Украину и работу по достижению безопасности».

Напомним, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что «ключевой задачей» для Москвы на следующий год является сохранить и нарастить «набор темпов наступления». Он подчеркнул, что политика стран Европы и НАТО «создает реальные предпосылки» для продолжения военных действий в 2026 году.