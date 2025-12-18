Бельгия предлагает ЕС способ помощи Украине, — СМИ

Бельгия предложила Европейскому Союзу рассмотреть возможность применения чрезвычайного положения для выпуска совместного долга ЕС с целью поддержки Украины в войне против России. Об этом сообщили четыре дипломата ЕС, передает Euractiv.

Инициатива появилась на фоне того, что Бельгия продолжает выступать против предложенного так называемого «репарационного кредита» для Украины на €210 млрд, который предусматривает использование замороженных российских активов.

Предложение также прозвучало после того, как страны ЕС на прошлой неделе проголосовали за бессрочное замораживание российских активов с использованием статьи 122, которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством — не менее 15 государств, представляющих 65% населения Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно угрожал блокировать продление санкций, однако ни разу этого не сделал.

Несмотря на предупреждения о возможных правовых, финансовых и институциональных последствиях, Бельгия, Италия, Мальта и Болгария в итоге поддержали решение о бессрочном замораживании активов. Против проголосовали только Венгрия и Словакия.

Как и в случае санкционной политики, выпуск совместного долга ЕС, обеспеченного резервами долгосрочного бюджета Евросоюза, требует единогласной поддержки всех 27 государств-членов. Совместный долг является единственной официально предложенной Еврокомиссией альтернативой «репарационному кредиту».

Вместе с тем, два дипломата утверждают, что Юридическая служба ЕС исключила возможность применения статьи 122 для выпуска совместного долга на вчерашнем заседании послов ЕС.

Репарационный кредит рассматривается как механизм финансовой поддержки для Украины объемом до 90 миллиардов евро на ближайшие два года за счет доходов и денежных остатков замороженных российских активов, общий объем которых в Европе оценивается примерно в 210 миллиардов евро.

Напомним, ранее депутаты Европейского парламента решили применить ускоренную процедуру для рассмотрения предложения о «репарационном кредите» для Украины.