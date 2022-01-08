Митрополит УПЦ считает, что в Украине организована кампания по дискриминации Церкви

Главное: В Украине несколько лет идет организованная компания по дискриминации и клевете против Украинской Православной Церкви и миллионов ее прихожан.

По словам архиерея, в этой кампании задействованы не только СМИ и радикальные группировки, но зачастую и органы государственной власти.

«Идет планомерная дискриминационная и клеветническая кампания против Украинской Православной Церкви, против миллионов верующих — начиная с Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, архиереев, священников, монахов и до простой сельской прихожанки, которая не хочет в конце жизни предавать свою веру», — рассказал митрополит Феодосий.

Он сообщил, что сейчас под ударом находятся Тернопольская, Львовская, Ровненская, Сарненская, Луцкая, Винницкая и Могилев-Подольская епархии УПЦ , где происходят рейдерские захваты храмов активистами ПЦУ при содействии местных властей.

Как пример владыка Феодосий привел Винницкую область, где «черные» регистраторы областной государственной администрации незаконно перерегистрируют ряд приходов УПЦ ПЦУ . При этом на протесты верующих власти не реагируют.

«Прихожане вместе с архиереями и духовенством Винничины массово выступают с протестами возле Винницкой ОДА. Но, к сожалению, в большинстве случаев сегодня это вопль вопиющего в пустыне», — отметил архиерей.

Архиерей отметил, что, несмотря на спокойствие в своей епархии, духовенство и верующие Черкащины поддерживают своих гонимых братьев и сестер в западных областях. «Говоря о давлении или агрессии со стороны госорганов или СМИ, или радикалов на верующих людей в разных регионах страны, мы, священнослужители и верующие Черкасской епархии, воспринимаем это все и как свою беду», — рассказал митрополит Феодосий.