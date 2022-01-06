Основной форвард сборной Украины по футболу отстранен от тренировок в своем клубе

Главное: Основной форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук, защищающий цвета португальской «Бенфики», сдал положительный тест на коронавирус. Ранее он болел этим недугом в ноябре 2020 года.

Детали: Форвард лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает издание Ојоgо.

Коронавирус обнаружили также у других игроков «Бенфики» — Пицци, Миле Свилара и Неманьи Радоньича. 26-летний Роман вместе с инфицированными партнерами по команде отправился на самоизоляцию.

Отметим, что ранее Яремчук болел коронавирусом в ноябре 2020 года.

В тему: После успешного дебюта игрока сборной Украины по футболу Романа Яремчука за португальскую «Бенфику» клуб переименовал в его честь свой официальный аккаунт в Twitter.