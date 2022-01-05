Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы рассказали о небывалой пользе горького шоколада

Американцы рассказали о небывалой пользе горького шоколада

Александр Панько
05.01.22 00:05
376
Американцы рассказали о небывалой пользе горького шоколада

Главное: Горький шоколад очень полезен. Он помогает сохранить молодость.

Детали: Как оказалось, горький шоколад в буквальном смысле способен продлить молодость человека. Об этом говорится в отчете ученых из Гарвардского университета в США.

Эксперты назвали его идеальным лакомством.

Отмечается, что горький шоколад улучшает сердечнососудистую систему, память и работу мозга.

При этом такой десерт укрепляет общий иммунитет, минимизируя риск развития хронических заболеваний.

Подчеркивается также эффективность какао-бобов в борьбе со старением и их высокая концентрация в горьком шоколаде.

В тему: Медики поведали о вреде шоколада.

Тэги: ученые, здоровье, мир, шоколад

Комментарии

Статьи

04.01.22 20:08

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 41

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Слезоточивый газ, десятки задержанных, погромы полицейских: что происходит в Казахстане
04.01.22 22:38

Слезоточивый газ, десятки задержанных, погромы полицейских: что происходит в Казахстане

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
04.01.22 20:23

Талибан создаст спецподразделение террористов-смертников
04.01.22 19:50

В США купили песни легендарного британского музыканта за астрономические деньги
04.01.22 19:00

Главные новости за 4 января 2022 года
04.01.22 16:55

В Киеве вандалы повредили мост Кличко
04.01.22 16:25

НАТО проведет экстренное заседание из-за войск РФ на границе с Украиной
04.01.22 15:53

Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
04.01.22 15:37

Священник УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Анастасии Узорешительницы
04.01.22 15:13

В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса
04.01.22 14:53

В Харькове обрушился четырехэтажный дом
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
04.01.22 19:00

Главные новости за 4 января 2022 года
04.01.22 15:53

Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
04.01.22 15:13

В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса
04.01.22 12:42

Украинцам напомнили, сколько будем отдыхать на Рождество и придется ли потом отрабатывать
04.01.22 10:29

Зависимость от видеоигр официально признали болезнью
04.01.22 10:16

Коронавирус в Украине: 1 746 заболевших и 135 погибших
04.01.22 09:20

Украинский журналист Цымбалюк срочно покинул Россию, боясь за свою безопасность
04.01.22 08:52

Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей
04.01.22 00:01

Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
31.12.21 13:57

«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
31.12.21 13:05

Украинцы стали жертвами ДТП в Словакии
Фото и Видео
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
fraza.com
Новости блогосферы
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.