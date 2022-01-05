Американцы рассказали о небывалой пользе горького шоколада

Главное: Горький шоколад очень полезен. Он помогает сохранить молодость.

Детали: Как оказалось, горький шоколад в буквальном смысле способен продлить молодость человека. Об этом говорится в отчете ученых из Гарвардского университета в США.

Эксперты назвали его идеальным лакомством.

Отмечается, что горький шоколад улучшает сердечнососудистую систему, память и работу мозга.

При этом такой десерт укрепляет общий иммунитет, минимизируя риск развития хронических заболеваний.

Подчеркивается также эффективность какао-бобов в борьбе со старением и их высокая концентрация в горьком шоколаде.

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