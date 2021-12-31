Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги

Главное: Если ранее украинцы предпочитали получать на Новый год деньги, то теперь они больше всего мечтают о путешествиях. По мнению социологов, это может быть связано с пандемией коронавируса, которая ограничила передвижение миллионов людей.

Детали: В подарок на Новый год украинцы больше всего хотели бы получить романтическое путешествие. Как сообщает пресс-служба Киевского международного института социологии, по данным опроса, на втором месте идут автомобили и аксессуары к ним.

Деньги оказались в этом списке лишь на третьей позиции.

По мнению социологов, такое распределение связано с ограничениями из-за пандемии коронавирусной болезни, из-за которой люди сильно соскучились по путешествиям.

Относительно желаемых подарков для мужчин и женщин, то деньги мужчинам и женщинам нравятся одинаково. Автомобили или аксессуары к ним хотели бы получить 14% мужчин и 10% женщин; бытовую технику — 8,3% женщин и 4,5% мужчин (мужчины оказываются тоже активно участвующие в приготовлении пищи и уборке). В романтическое путешествие хотели бы уехать 20% женщин и 17% мужчин (все же женщины более романтичны, несмотря на привязанность к деньгам). Туалетную воду, парфюмерию, косметику хотели бы получить 6% женщин и 3% мужчин.

В новогодних пожеланиях также прослеживается и возрастная разница. С возрастом украинцы становятся менее романтичными и меньше хотят путешествовать: в романтическую поездку в возрасте до 60 лет хотели бы уехать 20-25% украинцев, в 60-69 лет 11%, а после 70 лет только 4%.

Это существенно отличает Украину и другие постсоветские страны от западных стран. В Украине уровень счастья с возрастом падает, а в западных странах U-образная зависимость, сначала с возрастом уровень счастья падает, а после 50 растет, пенсионеры больше наслаждаются жизнью и путешествуют. Желание получить автомобиль с возрастом уменьшается от 19% до 3%.

Если рассматривать изменение в пожеланиях с 2014 по 2021 год, то помимо существенного роста желания путешествовать, растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и компьютерах. Это может быть связано с информатизацией общества, необходимостью дистанционной работы через пандемию, ростом числа пользователей Интернета.

Отвечая на вопрос о желаемом подарке, респонденты могли также дописать свое желание, которого не было в списке. Чаще всего встречалось то, что подарить невозможно — мир и здоровье. Но были и более реалистичные пожелания. Это любые поздравления от детей или внуков или чтобы они приехали в гости.

Опрашиваемые также хотели бы получить в подарок книгу, балалайку, большую шоколадку, мопед двухцилиндровый, набор красок для живописи, поцелуй от жены, «саблю атамана Ивана Сирко», «чтобы все те, кто мутит воду в Украине, забрались к чертовой матери за поребрик», шубу из соболя, и «чтобы забрали жену на полгода».

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.