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Новости > Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года

Агата Кловская
01.01.22 06:06
127
Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года

Сегодня, 1 января 2022 года, отмечают Международный день похмелья и День общественного достояния.

Международный день похмелья

Неудивительно, что именно 1 января стало международным днем похмелья. Расплата за поиски истины на дне бокала 31 декабря заканчивается предновогодняя подготовка. Компании устраивают корпоративные вечеринки, друзья собираются в ресторанах и клубах, а домоседы закатывают пирушки в узком семейном кругу.

Новый год – праздник, который вызывает трепет не только у маленьких детей, с нетерпением ожидающих визита дедушки Мороза с мешком подарков. Атмосфера главного зимнего торжества с легкостью захватывает и взрослых людей, которые в тайне начинают верить в чудеса. Запах мандарин в сочетании с терпкими нотками хвои навевает теплые воспоминания еще из детства. Праздничный стол в этот день украшают традиционным оливье, который уже давно успел стать негласным символом Нового года. Между тарелками с мясной нарезкой, которая складывается в причудливые композиции, стыдливо прячется селедка под теплой свекольной шубкой. Особняком на праздничном столе на правах главного деликатеса стоят блюда с изысканным лакомством – бутербродами с красной икрой и рыбкой.

День общественного достояния

За всю историю существования человечества возникло величайшее множество настоящих шедевров – жемчужин мирового искусства. Все население планеты имеет возможность любоваться, слушать, видеть их, но, к сожалению, не имеют права использовать в каких-либо личных целях, так как все эти творения охраняются законами об авторском праве.

На территории США, сколько бы лет не прошло со дня появления работы, и со дня смерти ее автора, любое произведение останется собственностью этого автора вплоть до 2019 года, в связи с особенностями их законодательства. Во многих странах Европы, по прошествии 70 лет со дня смерти автора любого произведения искусства, его творение навсегда переходит во владение народа. Любой человек может написать слова к величайшей мелодии гениального композитора, превратить стихи любого поэта в прекрасную песню, снять фильм по мотивам любого шедевра мировой литературы, главное чтобы 70 лет со дня смерти автора уже прошли. Так как отсчет принято вести именно с первого дня каждого года, то и дату этого не официального праздника принято было назначить 1 января.

Идею ввести этот день подал общественный деятель из Канады Уоллеса Маклин в 2004 году. Этот праздник следом поддержал и Лоуренс Лессиг, основатель организации Creative Commons, а вскоре идею поддержали многие страны Европ и крупные компании. Вскоре было принято решение ежегодно публиковать перечень произведений, которые становятся общественным достоянием и фамилии и имена их создателей. Такой каталог впервые был составлен 1 января 2010 года. Так, граждане могут точно знать, какие из шедевров мирового искусства теперь стали общедоступны, без каких либо ограничений.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День Ильи Муромца;

- Международный день дхоти и топи;

- День памяти святого мученика Вонифатия Тарсийского;

- День выпускания хлопушек на свободу.

Тэги: общество, мир, похмелье, праздники, новости Украины

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