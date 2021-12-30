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Новости > Священник УПЦ рассказал, почему политические ток-шоу лучше не смотреть

Священник УПЦ рассказал, почему политические ток-шоу лучше не смотреть

Александра Кудрявцева
30.12.21 16:26
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Священник УПЦ рассказал, почему политические ток-шоу лучше не смотреть

Главное: Человек, который воспринимает политические ток-шоу за чистую монету, смотрит на мир глазами навязанной ему и воспринятой им политической идеологии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

По мнению священника, главная опасность ток-шоу в том, что иллюзия, театр выдаются за правду и реальность.

«Человек уже не мыслит жизненным разумом, тем более христианским разумом, основанным на принципах любви к ближнему. Он мыслит категориями „враг“ и „друг“. Не человек — образ и подобие Божие, мои брат и сестра, которых нужно научиться любить, а именно „враг“ и „друг“. Для такого человека, опьяненного дебатами ток-шоу, есть идеология, которая должна победить, и есть идеология, которую нужно уничтожить. А люди — это „пазлы“ в данной идеологии. Они потеряли свою человечность и становятся либо помощниками, либо препятствием на пути к цели — препятствием, которое нужно устранить», — объяснил священник.

Отец Андрей выразил мнение, что, возможно, в ток-шоу могут быть здравые и полезные мысли, но внутри человека должен быть некий «фильтр восприятия».

«И фильтр этот — заповеди Христа. Если то, что ты видишь или слышишь, идет вразрез с заповедями Божиими — смело отвергай, без раздумий. Если соответствует — принимай. И, главное, у православного христианина не должно быть врагов. Все мы братья и сестры. Все люди на Земле — это ближний мой. И всех надо научиться с Божьей помощью любить», — подытожил священник.

В тему: Митрополит УПЦ рассказал, кто является настоящим старцем.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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