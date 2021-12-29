Митрополит УПЦ рассказал, кто является настоящим старцем

Главное: Аналогом старцев в Ветхом Завете были пророки.

«Это не просто человек с духовным опытом, это тот, у кого есть особый дар от Бога, талант духовной рассудительности, а то и дар прозрения, дар духовно руководить людьми на пути ко спасению. И эта печать дара Духа Святого может быть не только на священнике. Старцами не всегда бывают люди монашествующие — иногда это люди мирские», — отметил митрополит Арсений.

Владыка рассказал о своей бабушке, которая, по его словам, имела печать Духа Святого в деле рассудительности, даже до проницательности. «И молитвенность ей была присуща, как старцам. И таковых людей, как она, было много в советские годы. Их, не предавших Церкви, в условиях гонений оставшихся верующими до конца своих дней, Господь награждал за их подвиги. И они смогли заронить искру веры в сердца, в советское безбожное время сделать привлекательной духовную и церковную жизнь», — сказал намесник лавры и добавил, что «этот дар даётся человеку не ради самого человека, но ради других людей».

«Старец становится как бы инструментом в руках Божьих, через него действует Господь. Точно так же, как священник Церкви, получив благодать Духа Святого при священнической хиротонии, освящает воду — и она годами не портится; так же он может и создать своим советом непортящуюся душу», — подчеркнул митрополит Арсений.

Он привел в пример преподобного Амвросия Оптинского, который говорил, что «если с верой и доверием обращаешься к священнику, то даже если он молод, священник тебе поможет. А если с сомнением и недоверием — то и от старца пользы не получишь».

«В малых тихих монастырях живут батюшки, окормляют духовно людей — это тоже старчество. Господь по благодати Духа Святого открывает им те или иные тайны душ тех, кто с искренностью обращаются к ним за советом, и вразумляет их, что и как сказать этим людям. Бог через священника, который получил благодать Духа Святого в хиротонии, может дать такие советы человеку, что духовник потом в трепете говорит: „Это я́ такое мог сказать?! — и у самого аж слёзы наворачиваются: — Господи, ну это же не я сказал! Это Ты через меня!“», — рассказал наместник Святогорской лавры.

Архиерей с сожалением констатировал, что очень многие старцы, которые были известны широкому кругу верующих, отошли в Вечность.

«Но они не прекратили своё существование. Заупокойное богослужение о них — это тоже связь с ними. Так же как молитвы святым — это общение с угодниками Божьими. Кто скажет, что Николай Чудотворец умер и его нет? Простите: мы 1700 лет ему свечи ставим и уходим от его икон утешенными, услышанными, подчас чудесно исцелёнными. Вот так примерно и в случае старцев», — объяснил митрополит Арсений.