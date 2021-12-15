Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2021 году

Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2021 году

Александра Кудрявцева
15.12.21 17:30
152
Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2021 году
Главное: Одно из важнейших событий в жизни Украинской Православной Церкви — празднование Дня Крещения Киевской Руси, по случаю которого по центральным улицам Киева прошел крестный ход, участниками которого стали 350 тысяч верующих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил на итоговом епархиальном собрании в Киево-Печерской лавре.
 
Предстоятель отметил, что в связи с карантинными ограничениями, некоторые меры пришлось отменить или значительно скорректировать.
 
«В воскресенье Торжества Православия во всех епархиальных центрах Церкви планировалось провести традиционные для этого дня крестные ходы и молитвенные стояния, чтобы подтвердить нашу верность Святому Православию. Такой крестный ход планировался и в Киеве. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации и введения дополнительных карантинных ограничений в столице молитвенное стояние было перенесено. Мы восприняли это как духовное испытание. Известно с каким подъемом духа верующие Киевщины готовились к этому молитвенному мероприятию. И благодарим духовенство и мирян за их желание и готовность бороться за свое право исповедовать Православную веру», — сказал Митрополит Онуфрий.
 
Он отметил, что 27-28 июля состоялись ежегодные торжественные мероприятия, посвященные годовщине Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. «В рамках празднований на Владимирской горке был совершен молебен, после которого по улицам Киева прошел многолюдный крестный ход и были отслужены богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. В этом году в крестном шествии приняло участие более 350 тысяч верующих», — подчеркнул архипастырь.
 
15 июля в Свято-Успенской Почаевской Лавре был проведен съезд монашества Украинской Православной Церкви.
 
В течение года Митрополит Онуфрий вместе с викарными архиереями участвовал в официальных мероприятиях, в том числе и в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию Независимости Украины.
 
Предстоятель УПЦ поблагодарил архиереев, духовенство, монашество и мирян Киевской епархии за участие в молитвенных стояниях.
 
15 июня более 20 тысяч верующих из разных епархий Украинской Православной Церкви, в том числе и Киевской, собрались возле Верховной Рады Украины, чтобы защитить Церковь от антиконституционных законов и дискриминации. Президенту Украины и народным депутатам были переданы обращения об отмене антицерковных законов, принятых предыдущей властью. Тысячи верующих собрались, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что в XXI веке в центре Европы продолжаются ограничения прав и свобод людей по религиозному признаку. Кроме того, прозвучала просьба к Президенту Украины отозвать приглашение Патриарху Варфоломею приехать в Украину.
 
21 августа более 10 тысяч верующих УПЦ из всех областей Украины снова собрались возле Верховной Рады, чтобы засвидетельствовать верность своей Церкви. Православные украинцы также хотели встретиться с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, который в эти дни находился в Киеве.
 
В тему: Киевская епархия УПЦ в 2021 году в цифрах: 397 приходов, 829 клириков, 1189 монаха.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

15.12.21 15:50

Нужен ли Украине кровавый опыт Хорватии по «мирной интеграции территорий»

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Опрос-2021: россияне считают Украину братской, а украинцы РФ - врагом
15.12.21 12:46

Опрос-2021: россияне считают Украину братской, а украинцы РФ - врагом

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.12.21 19:00

Главные новости за 15 декабря 2021 года
15.12.21 18:28

Под Киевом откроют новогодний «Город сказок»
15.12.21 17:05

Киевская епархия УПЦ в 2021 году в цифрах: 397 приходов, 829 клириков, 1189 монаха
15.12.21 17:01

Стали известны новые правила въезда в Польшу для украинцев
15.12.21 16:41

Конфликт двух пенсионеров на Центральном рынке в Харькове закончился стрельбой
15.12.21 16:22

На Буковине патрульные остановили «относительно мертвого» водителя
15.12.21 16:15

Священник УПЦ объяснил, как преодолеть страх
15.12.21 15:58

На обочине дороги на Днепропетровщине нашли тело военнослужащего, завернутое в ковер
15.12.21 15:42

«Уходить к чертовой матери и идиотов своих забирать»: Богдан дал Зеленскому совет
15.12.21 15:17

Карантин в Украине продлится до середины весны
15.12.21 15:42

«Уходить к чертовой матери и идиотов своих забирать»: Богдан дал Зеленскому совет
15.12.21 15:17

Карантин в Украине продлится до середины весны
15.12.21 11:52

Появилось видео горящего небоскреба с людьми в Гонконге
15.12.21 10:26

В Украине подорожало все, кроме яблок и картошки
15.12.21 08:41

Коронавирус в Украине: 8 109 заболевших и 356 погибших
14.12.21 19:00

Главные новости за 14 декабря 2021 года
14.12.21 10:53

Российские военные планируют дойти до Киева за две недели
14.12.21 09:48

Коронавирус в Украине: 7 283 заболевших и 387 погибших
14.12.21 09:12

Премьер рассказал, когда пенсионеры смогут потратить «вовину тысячу» на лекарства
13.12.21 19:00

Главные новости за 13 декабря 2021 года
11.12.21 13:05

Французские ученые рассказали, как нужно спать, чтоб творить как Дали
13.12.21 00:05

Джулиан Ассанж перенес инсульт
10.12.21 20:41

В Тернополе мужчина стал жертвой хитрой мошеннической схемы
11.12.21 05:05

Международный день гор: какой праздник отмечается 11 декабря 2021 года
13.12.21 02:45

В ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу штамма Омикрон
13.12.21 06:39

Названа «самая красивая девушка во Вселенной»
10.12.21 12:50

Как получить «вовину тысячу». Подробная инструкция
09.12.21 22:15

Лига конференций: «Заря» напоследок скрипнула дверью
10.12.21 19:52

Игры для Android можно будет запускать в Windows
12.12.21 11:57

Исследователи выяснили, почему растения не способны остановить глобальное потепление
Фото и Видео
Появилось забавное видео, как в харьковском метро спасали кошку
Появилось забавное видео, как в харьковском метро спасали кошку
Появилось забавное видео, как в харьковском метро спасали кошку
Появилось забавное видео, как в харьковском метро спасали кошку
Зеленский – неудачная пародия на Путина, – Богдан
Зеленский – неудачная пародия на Путина, – Богдан
Появилось видео горящего небоскреба с людьми в Гонконге
Появилось видео горящего небоскреба с людьми в Гонконге
Уроженец Луганщины устроил стрельбу по коммунальщикам под Киевом
Уроженец Луганщины устроил стрельбу по коммунальщикам под Киевом
Украинцы нашли оригинальный способ обойти запрет на использование полиэтиленовых пакетов
Украинцы нашли оригинальный способ обойти запрет на использование полиэтиленовых пакетов
На Прикарпатье поезд на полном ходу протаранил легковушку
На Прикарпатье поезд на полном ходу протаранил легковушку
«Только тапок или дихлофос»: российский депутат наглядно показал, как нужно общаться с украинцами
«Только тапок или дихлофос»: российский депутат наглядно показал, как нужно общаться с украинцами
В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался
В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался
Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ
Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ
В Сети появились фото и видео с места взрыва в серпуховском монастыре
В Сети появились фото и видео с места взрыва в серпуховском монастыре
fraza.com
Новости блогосферы
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.