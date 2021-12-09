На Тернопольщине маршрутка попала в ДТП. Пострадали девять человек

Главное: В Тернопольской области столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и легковушка. Девятеро пострадавших обратились за медпомощью.

Детали: В Тернопольской области в результате столкновения маршрутного микроавтобуса Тернопль-Кременец с легковым автомобилем пострадали девять человек. Людям понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает региональная пресс-служба полиции.

Авария произошла в среду, 8 декабря, около 17 часов вблизи села Лозовая Тернопольского района.

«На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat. За медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них — водитель маршрутки», — говорится в сообщении.

В обстоятельствах, приведших к ДТП, разбирается полиция.

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