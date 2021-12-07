В Минздраве рассказали, сколько взрослого населения Киева вакцинировалось от коронавируса

Главное: По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в Киеве уже 70% людей вакцинировались от коронавируса. Он уточнил, что речь идет о взрослом населении.

Детали: На сегодня Киев приближается к отметке 70% вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы, когда говорили о вакцинации 70% взрослого населения, также не верили (что этого уровня удастся быстро достичь, — ред.). Но на сегодня город Киев приближается уже к этой отметке и реально может выполнить национальный план, утвержденный Кабмином, на территории одной административной единицы, когда город Киев вакцинирует 70% взрослого населения двумя дозами», — отметил Ляшко.

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