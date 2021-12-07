Непогода неслабо ударила по трем областям Украины

Главное: В Украине бушевала непогода. Пострадали три области.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. О ее последствиях поведали в ГСЧС.

Отмечается, что из-за сильного ветра и мокрого снега в трех областях произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, из-за чего случилось обесточивание – без электричества остались 75 населенных пунктов.

Больше всего пострадала Черниговская область, где были обесточены 46 населенных пунктов.

Кроме этого досталось Львовской (21 населенный пункт) и Киевской (восемь) областям.

Сейчас к возобновлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

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