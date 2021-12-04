Турция предоставит Украине еще больше «Байрактаров», несмотря на жалобы Путина

Главное: Владимир Путин пожаловался своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану на применение на Донбассе турецких беспилотников «Байрактар». Несмотря на это, Украина еще 24 таких беспилотника.

Детали: Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Украине. И пожаловался на применение турецких боевых беспилотников «Байрактар». Об этом сообщает сайт Кремля.

Сообщается, что Путин заявил о важности полного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в нормандском формате.

«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», — говорится в сообщении.

В то же время, по информации Bloomberg, Турция продаст Украине больше «Байрактаров», чем это ожидалось. Их транспортируют в страну в ближайшее время.

Во время общения журналистов издания со своими источниками в правительстве Турции и руководстве производителя оружия Baykar, выяснилось, что Украина получит, по меньшей мере, 24 беспилотных летательных аппаратов. Страна получила «значительно больше» «Байрактаров», чем сообщали официальные источники.

В тему: 26 октября украинские военные впервые использовали турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Он был использован для подавления атаки противника с дальнего расстояния.