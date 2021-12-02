В РПЦ считают, что у Европы хотят отнять Рождество

Главное: В странах Запада взяли курс на уничтожение христианских ценностей.

Детали: Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм. комментируя изданный Европейской комиссией справочник по инклюзивной коммуникации, в котором предлагалось избегать слова «Рождество».

«Не все празднуют христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные религиозные традиции и календари», — говорится в документе. Вместо этого предлагается использовать слово «holidays». Хотя, что именно мешает называть Рождество — Рождеством, Хануку — Ханукой и так далее — не ясно«, — подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что после критической реакции, последовавшей, например, со стороны Ватикана, где заявили, что «уничтожение различий и уничтожение корней означает уничтожение личности», авторы документа решили немного «сдать назад», однако, несмотря на отзыв документа, тенденция остается вполне ясной.

«Курс на вытравливание даже упоминаний о Христе и христианстве был взят в странах Запада не вчера. Пожалуй, упомянутый документ Еврокомиссии — один из последних тревожных звонков для христиан, все еще составляющих значительную часть жителей европейского континента», — подытожил Владимир Легойда.

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