Совет Церквей выступил против ратификации Стамбульской конвенции

Главное: Ратификация Стамбульской конвенции — угроза традиционным семейным ценностям и институту семьи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом указано в заявлении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, опубликованном на vrciro.org.ua.

«Наше беспокойство внедрением гендерной идеологии через Стамбульскую конвенцию усиливается свидетельствами о насилии, которое совершается против девушек и женщин теми мужчинами, которые заявили об изменении своего гендера и получили право пользоваться женскими туалетами, раздевалками, душевыми помещениями. Как пример, в 2021 году резонансный инцидент произошел в штате Вирджиния, США, когда 15-летняя школьница испытала сексуальное насилие от парня-трансгендера, пользовавшегося женским туалетом школы с разрешения администрации», — говорится в документе.

В заявлении ВСЦиРО призвал принять меры против домашнего насилия законодательно, как это делают в странах Европы, уже отказавшихся от принятия конвенции — Великобритании, Литве, Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Армении и Турции.

Также в заявлении говорится, что «при содействии ВСЦиРО 2017 года ВРУ уже приняла Закон № 2227-VIII, направленный на имплементацию положений Стамбульской конвенции, обходя противоречивые понятия типа „гендер“ и „гендерная идентичность“. Была введена уголовная ответственность за домашнее насилие и другие преступления, введен механизм ограничительных мер и предписаний в отношении обидчиков. Кроме этого, был принят специальный Закон Украины „О предотвращении и противодействии домашнему насилию“, свидетельствующий о возможности для Украины идти своим путем и развивать собственное законодательство, которое может быть лучше Стамбульской конвенции».

В Совете призвали президента и правительство Украины, а также правозащитные организации к диалогу и совместным действиям по противодействию домашнему насилию в стране.

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