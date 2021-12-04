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Новости > День банков: какой праздник отмечается 4 декабря 2021 года

День банков: какой праздник отмечается 4 декабря 2021 года

Агата Кловская
04.12.21 05:49
126
День банков: какой праздник отмечается 4 декабря 2021 года

Сегодня, 4 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают День банков и Международный День гепарда.

День банков

Праздник создан в знак признания существенного вклада большого числа банковских организаций в программу устойчивого развития. Кроме того, в этот день выражается благодарность банкам государств членов за их вклад в повышение качества и условий жизни людей. Данный праздник был учрежден резолюцией ООН, которая была принята в декабре 2019 года.

Программа устойчивого развития была утверждена еще в 2015 году и рассчитана на достижение определенных важных целей к концу 2030 года. Данный проект рассчитан на долгосрочную перспективу и учитывает интересы людей при реализации установленных программ развития. Одной из важнейших задач, согласно программе, является борьба с нищетой, направленная на ее полную ликвидацию во всех ее проявлениях. Такая проблема является важнейшей среди задач и условий, направленных на реализацию положений программы развития социального, экономического и экологического направления.

Международный День гепарда

Очередной повод вспомнить о том, как много прекрасных животных создала природа в процессе эволюции и как важно человеку защитить их от вымирания. Каждый вид действительно уникален и неповторим, и если быть справедливым, то любые живые существа на планете заслуживают того, чтобы иметь свой собственный День.

В случае с гепардами ситуация осложняется тем, что это уязвимый вид, а общая численность особей на планете достигает всего лишь семь тысяч. Это немного и позволяет ученым констатировать, что данный вид вполне возможно перейдет из категории уязвимого в вымирающий уже в ближайшем будущем.

Виной тому является активная деятельность человека. Конечно, играют свою роль и врождённые повадки самих гепардов. Есть некоторые представители фауны, которые слишком плохо уживаются с человеком. Так, расположение в непосредственной близости сельскохозяйственных угодий негативно сказывается на гепардах. И даже если подобное соседство не представляет прямой опасности, животные предпочитают уходить в дикие места.

Гепарды – одиночки по жизни. Они не живут стаями наподобие львов, а значит, являются уязвимыми. Именно это и другие обстоятельства побудило экологов, зоологов, представителей международных организаций учредить специальный День, который был создан для того, чтобы популяризировать науку, привлечь внимание общественности к проблеме взаимодействия человека и живой природы.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день объятий;

- День вина «Каберне Фран»;

- День святой Варвары;

- Введенье.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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