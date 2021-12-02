Кто будет следующим Джеймсом Бондом? Названы основные кандидаты

Главное: Пока неясно, какой актер станет следующим Джеймсом Бондом. Появился прогноз экспертов.

Детали: После выхода фильма «Не время умирать» и ухода из шпионской серии Дэниела Крэйга, все гадают, кто же из актеров теперь сыграет агента 007. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз.

Явных фаворитов нет. Как считают специалисты, на роль претендуют сразу несколько актеров.

5 к 1 ставят сразу на нескольких артистов. Это Реге-Жан Пейдж (ведущий Saturday Night Live, «Хроники хищных городов»), Том Хоппер («Игра престолов», «Академия Амбрелла»), Том Харди («Начало», «Дюнкерк») и Джеймс Нортон («Война и мир», «Маленькие женщины»).

Также среди претендентов, ставя 7 к 1, рассматривают Идриса Эльбу («28 недель спустя», «Лютер») и Ричарда Мэддена («1917», «Вечные»).

Напомним, ранее шпиона играли Барри Нельсон, Шон Коннери, Дэвид Нивен, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Всего вышло 25 фильмов о Джеймсе Бонде.

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