В США задержали… одиннадцатилетнего угонщика

Главное: В Чикаго задержали угонщика авто. Мальчику всего 11 лет.

Детали: Странный случай произошел в Чикаго (США). Как пишут местные СМИ, тут копы задержали одиннадцатилетнего мальчика, который совершил серию угонов автомобилей.

Ребенка арестовали. Ему вменяют кражу с отягчающими обстоятельствами.

Правоохранители говорят, что задержали его после угона, который случился 14 ноября.

Информируется, что жертвой преступления стала жена сержанта полиции города: ребенок угрожал ей пистолетом и угнал внедорожник BMW 2021 года.

Мальчика подозревают и в других угонах. Идет следствие.

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