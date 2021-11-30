В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»

Главное: Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря «готовятся какие-то подвозы» людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в госперевороте.

Детали: Участникам «государственного переворота» в регионах платят по 1 тыс. гривен. Как сообщает «Украинская правда», соответствующую информацию озвучил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, сославшись на правоохранительные органы.

«Хотя, когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день — это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно — это вопрос к „переворачивателям“. Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди так смогли», — заявил он, затруднившись ответить на вопрос, кто предлагает тысячу — оппозиция или олигархи, отметив, что «есть разная информация».

Корниенко напомнил, что относительно якобы готовящегося госпереворота открыто уголовное производство, а «мы со своей стороны так троллим оппозиционеров, которые у нас так собираются и не всегда могут артикулировать, по какому поводу».

В тему: 26 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова.