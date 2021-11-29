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Новости > Священник УПЦ объяснил, прощаются ли забытые грехи

Священник УПЦ объяснил, прощаются ли забытые грехи

Александра Кудрявцева
29.11.21 17:50
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Священник УПЦ объяснил, прощаются ли забытые грехи

Главное: В таинстве Соборования (Елеосвящения) верующие просят у Бога об исцелении души и тела.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Ютуб-канал «Православная Церковь»,

настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик отметил, что осознанные грехи прощаются в таинстве Покаяния.

«В обществе бытует мнение, что таинство Соборования как бы направлено на то, чтобы простить забытые грехи. Но тогда получается, что духовная жизнь заключается в том, чтобы сделав грех, постараться его забыть?! А когда забудешь, нужно просто сбегать на Соборование, постоять среди всех людей, протянуть руки для помазания и уже выйти из храма удовлетворенным?! Мол — мне грехи простили! Прощаются грехи в таинстве Покаяния, когда человек сам осознает свой грех и просит у Бога прощения за него», — объяснил священник.

Отец Сергий подчеркнул, что в таинстве Покаяния прощаются все грехи, кроме специально утаенных: если человек лукавит, не имеет желания исправиться, такой грех не прощается.

Священник рассказал, что происходит с грехами во время таинства Соборования.

«Во время таинства Елеосвящения мы просим у Бога исцеления тела посредством исцеления души. Что является болезнью души? Естественно, грех. Но не какой-то забытый или утаенный, а грех как источник нашей болезни, как источник болезней человеческой природы. Апостол Павел говорит, что „одним человеком грех в мир вошел, и через грех вошла смерть“ (Рим. 5:12). Любая болезнь является предвестником смерти, а если смерть — это следствие греха, поэтому и болезнь очень часто является действительно следствием не просто нашего личного греха, а падения человечества вообще», — напомнил протоиерей Сергий Ющик.

Он обратил внимание на то, что в таинстве Соборования не нужно искать лазейку, как бы простить забытый грех, а просить Бога отнять вину греховности, из-за которой человек страдает от различных болезней.

«Мы просим Бога подать здравие посредством исцеления нашей души», — подытожил священник.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как бороться с унынием.

 
Тэги: новости православия

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