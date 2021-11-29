Полиция направилась в заминированный одесский аэропорт

Главное: Одесская полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в местном аэропорту. Подробности не уточняются.

Детали: Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в Международном аэропорту «Одесса». Как сообщили в Национальной полиции, для проверки указанной информации на место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

В тему: В середине 2021 года неизвестные в Киеве «заминировали» Южный и Центральноый железнодорожный вокзалы, а также несколько гостиниц и ТРЦ.