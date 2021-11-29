В Черниговской области странным образом погиб полицейский

Главное: В Черниговской области погиб полицейский. Его застрелили на охоте.

Детали: Странный инцидент произошел в Черниговской области. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что в минувшее воскресенье, 28 ноября, на охоте застрелили 37-летнего инспектора отдела реагирования патрульной полиции – он скончался в больнице от огнестрельного ранения сегодня рано утром.

Уточняется, что коп находился вне службы в гражданской одежде, а на охоту он уехал с тремя знакомыми.

Выяснилось, что во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

По факту убийства по неосторожности уже открыто уголовное производство по статье УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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