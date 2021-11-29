Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР на фоне насилия в тюрьме

Главное: У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали ПТСР в связи с фактами насилия в тюрьме. Консилиум врачей предписал политику лечение в стационаре.

Детали: Консилиум врачей диагностировал у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на руководителя консилиума Мариам Джишкариани, у пациента наблюдается неврологическая симптоматика.

«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия», — рассказала Джишкариани на брифинге 28 ноября.

По ее словам, «речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки».

Таким образом, по мнению врачей, политик нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

В тему: 1 октября 2021 года грузинские правоохранители задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили, который нелегально прибыл в страну. В тюрьме он объявил голодовку.

5 октября он заявил, что намерен продолжать свою голодовку до конца жизни. При этом он отказался от услуг врачей.

6 ноября пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как Михаил Саакашвили ест, несмотря на объявленную голодовку

11 ноября 2021 года Саакашвили назвал условие для прекращения голодовки — он требует перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.