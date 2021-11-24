В Украине уменьшили срок действия «желтых» COVID-сертификатов

Главное: Срок действия так называемых «желтых» COVID-сертификатов сокращен в четыре раза. Теперь он будет действовать в течение 30 дней.

Детали: Кабинет министров Украины в четыре раза сокращает срок действия «желтых» COVID-сертификатов. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Также изменен срок действия „желтого“ COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Примечательно, что в Украине интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. На заседании правительства Ляшко отдельно не разъяснял, означает ли это, что тем, кто вакцинируется AstraZeneca, «желтый» сертификат будет недоступен спустя 30 дней.

В тему: По информации Национальной академии наук Украины, пик смертности от коронавируса в стране был пройден 8-12 ноября 2021 года.