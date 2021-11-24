Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине уменьшили срок действия «желтых» COVID-сертификатов

В Украине уменьшили срок действия «желтых» COVID-сертификатов

Агата Кловская
24.11.21 15:03
192
В Украине уменьшили срок действия «желтых» COVID-сертификатов

Главное: Срок действия так называемых «желтых» COVID-сертификатов сокращен в четыре раза. Теперь он будет действовать в течение 30 дней.

Детали: Кабинет министров Украины в четыре раза сокращает срок действия «желтых» COVID-сертификатов. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Также изменен срок действия „желтого“ COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Примечательно, что в Украине интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. На заседании правительства Ляшко отдельно не разъяснял, означает ли это, что тем, кто вакцинируется AstraZeneca, «желтый» сертификат будет недоступен спустя 30 дней.

В тему: По информации Национальной академии наук Украины, пик смертности от коронавируса в стране был пройден 8-12 ноября 2021 года.

Тэги: Украина, общество, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус, COVID-сертификат

Комментарии

Статьи

23.11.21 09:21

Американская «топливная свинья». Когда ждать аварию на Хмельницкой, Южно-Украинской или Запорожской АЭС?

Автор: Наина Кравец

Дайджест

«Если бы не было эпидемии, ее надо было придумать»: почему застройщики рады ковиду
24.11.21 14:47

«Если бы не было эпидемии, ее надо было придумать»: почему застройщики рады ковиду

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.11.21 15:29

В Киеве закрыли одну из станций метро. Стала известна причина
24.11.21 15:26

Путин заявил, что испытал на себе экспериментальное лекарство от коронавируса
24.11.21 15:20

Архиепископ УПЦ напомнил об истинной цели Рождественского поста
24.11.21 14:55

Митрополит УПЦ рассказал, как вера способна изменить жизнь
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
24.11.21 13:59

В ОРДЛО стремительно расползается бешенство
24.11.21 13:42

На Буковине люди вместе с детьми перекрыли дорогу. Названа причина
24.11.21 12:45

Крупный город под Киевом остался без воды и света
24.11.21 12:24

Пик смертности от коронавируса в Украине пройден, — НАН
24.11.21 12:13

Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию
24.11.21 15:29

В Киеве закрыли одну из станций метро. Стала известна причина
24.11.21 12:45

Крупный город под Киевом остался без воды и света
24.11.21 12:24

Пик смертности от коронавируса в Украине пройден, — НАН
24.11.21 11:14

В Киеве снова митингуют антивакцинаторы
24.11.21 09:07

Названо одно из самых опасных осложнений коронавируса
24.11.21 08:47

Коронавирус в Украине: 14 325 заболевших и 595 погибших
23.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Динамо» в Киеве минимально уступило «Баварии»
23.11.21 19:00

Главные новости за 23 ноября 2021 года
23.11.21 16:22

На Волыни учительница избила девятиклассника
23.11.21 15:24

Украинцам рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса в больнице
18.11.21 19:02

Главные новости за 18 ноября 2021 года
17.11.21 19:00

Главные новости за 17 ноября 2021 года
18.11.21 16:38

Ученые наконец-то выяснили, помогают ли маски защититься от коронавируса
19.11.21 11:03

Названо имя человека, который первым заболел COVID-19
19.11.21 19:02

Главные новости за 19 ноября 2021 года
19.11.21 16:27

Одесский суд приговорил неудачливого воришку к чтению
19.11.21 15:31

У Саакашвили диагностировали тяжелое заболевание мозга
17.11.21 15:58

Сборная Алжира по футболу провела обряд экзорцизма перед важной игрой с Буркина-Фасо
18.11.21 11:39

Замечание из-за маски закончилось стрельбой в харьковском метро
18.11.21 17:09

В одной из школ на Херсонщине ученики устроили однокласснице жестокий кибербуллинг
Фото и Видео
На Буковине люди вместе с детьми перекрыли дорогу. Названа причина
На Буковине люди вместе с детьми перекрыли дорогу. Названа причина
На Буковине люди вместе с детьми перекрыли дорогу. Названа причина
На Буковине люди вместе с детьми перекрыли дорогу. Названа причина
Крупный город под Киевом остался без воды и света
Крупный город под Киевом остался без воды и света
В Киеве с девятого этажа выпала женщина. Спасти ее не удалось
В Киеве с девятого этажа выпала женщина. Спасти ее не удалось
В Киеве снова митингуют антивакцинаторы
В Киеве снова митингуют антивакцинаторы
В Одессе подросток угнал авто, нарушил ПДД и устроил гонки с патрульными
В Одессе подросток угнал авто, нарушил ПДД и устроил гонки с патрульными
Появилось видео, как в Ватикане установили рождественскую елку
Появилось видео, как в Ватикане установили рождественскую елку
Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети
Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети
На Волыни учительница избила девятиклассника
На Волыни учительница избила девятиклассника
Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
fraza.com
Новости блогосферы
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.