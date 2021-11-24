Футбольную Суперлигу запретили на уровне Европарламента

Главное: Футбольной Суперлиге поставили ограничения. Против нее проголосовал Европарламент.

Детали: Похоже, проект футбольный Суперлиги уже не возродится. Против нее проголосовал Европарламент.

Там информировали: «Мы хотим, чтобы между коммерческими интересами профессионального спорта и его социальными функциями сохранялся баланс через укрепление связей между массовым и элитным спортом».

Подчеркивается: «Европейская спортивная культура должна соответствовать таким ценностям ЕС как солидарность, стабильность, инклюзивность для всех, открытая конкуренция, спортивное достоинство и справедливость».

Кроме этого Европарламент призвал инвестировать больше денег в любительский спорт.

В тему: В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

Однако вскоре данный проект свернули.