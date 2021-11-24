В Украине уже ударил десятиградусный мороз

Главное: В Карпатах резко похолодало. Ударил десятиградусный мороз.

Детали: В Карпаты пришло резкое похолодание. О ситуации на утро среды, 24 ноября, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Местные специалисты говорят, что на горе Поп Иван Черногорский ударил десятиградусный мороз.

Также тут намело немало снега, который пошел еще накануне.

Кроме этого фиксируется неслабый западный ветер со скоростью 7 метров в секунду.

В тему: Внезапный снегопад спровоцировал целую череду ДТП в Киеве.