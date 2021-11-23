Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу

Александра Кудрявцева
23.11.21 17:55
50
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу
Главное: Человек, который свою земную жизнь строит на заповедях Святого Бога, сам становится святым.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в день прославления священномученика Михаила Подъельского.
 
«Теми плодами, которые нужно приносить Богу, есть благочестие и святость земной жизни. Одним из таких замечательных церковных плодов является прославленный священномученик Михаил. За свою жизнь по заповедям Божьим, за то, что он преданно служил Богу, люди забрали у него телесную жизнь, но Бог подарил ему жизнь вечную», — отметил архипастырь.
 
По словам Блаженнейшего, конечно, священномученик Михаил Подъельский, пресвитер Зазимский, не единственный святой, просиявший в то время на этой земле. Но Господь Своим Промыслом явил его в пример того, «как нужно жить и служить Богу».
 
«Пусть Господь молитвами священномученика Михаила помогает выстраивать свою жизнь по Священным Законам, которые Господь подарил нам, чтобы правильно жили, чтобы конец нашей земной жизни был началом жизни вечной», — пожелал Предстоятель.
 
Подытоживая сказанное, Митрополит Онуфрий подчеркнул: «Если будем любить Бога прежде всего, будем любить друг друга, будем прощать друг друга, будем милосердны друг к другу, будем помогать друг другу, то будем шагать по тому пути, по которому Господь научил идти и на котором Он дает благословение. И это благословение делает человека сильным во время его земного странствия».
 
В тему: На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

23.11.21 09:21

Американская «топливная свинья». Когда ждать аварию на Хмельницкой, Южно-Украинской или Запорожской АЭС?

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Растет количество преступлений на почве ненависти к христианам
22.11.21 18:55

Растет количество преступлений на почве ненависти к христианам

Автор: Александра Кудрявцева

Выбор редакции
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.11.21 17:34

В КГГА вместо моста Патона сделают паромную переправу и запустят снегоходы, – эксперт
23.11.21 16:53

Украинских водителей хотят наказывать более сурово за нарушение ПДД
23.11.21 16:30

На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году
23.11.21 16:30

В УПЦ объяснили, как научиться преодолевать нетерпеливость и суету
23.11.21 16:22

На Волыни учительница избила девятиклассника
23.11.21 16:07

Последствия перекрытия моста Патона могут стать для Кличко непредсказуемыми, – эксперт
23.11.21 16:03

Николай Тищенко в Харькове пообещал лоббировать интересы промышленных госпредприятий
23.11.21 15:48

В ВОЗ назвали причины вспышки COVID в Европе
23.11.21 15:24

Украинцам рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса в больнице
23.11.21 15:22

У Диего Марадоны перед смертью вырвали сердце
23.11.21 16:22

На Волыни учительница избила девятиклассника
23.11.21 15:24

Украинцам рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса в больнице
23.11.21 15:22

У Диего Марадоны перед смертью вырвали сердце
23.11.21 14:38

Стало известно, пострадали ли украинцы в жутком ДТП в Болгарии
23.11.21 13:48

Стало известно, когда в Украине ожидается очередная волна коронавируса
23.11.21 12:36

В Минздраве обновили зоны карантина
23.11.21 09:52

Коронавирус в Украине: 12 729 заболевших и 720 погибших
23.11.21 09:11

Стало известно, вовремя ли начнутся зимние каникулы в киевских школах
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
22.11.21 16:46

Названы самые частые причины смерти в Украине. COVID-19 - даже не в тройке лидеров
17.11.21 09:33

Зеленского заметили за кружкой пива в одном из киевских пабов
18.11.21 19:02

Главные новости за 18 ноября 2021 года
17.11.21 19:00

Главные новости за 17 ноября 2021 года
18.11.21 16:38

Ученые наконец-то выяснили, помогают ли маски защититься от коронавируса
19.11.21 11:03

Названо имя человека, который первым заболел COVID-19
16.11.21 19:00

Главные новости за 16 ноября 2021 года
19.11.21 19:02

Главные новости за 19 ноября 2021 года
16.11.21 20:03

С нового года цены на общественный транспорт в Киеве превысят самые смелые прогнозы
17.11.21 11:47

Трампа назвали фаворитом президентских выборов в США 2024-го года
19.11.21 16:27

Одесский суд приговорил неудачливого воришку к чтению
Фото и Видео
На Волыни учительница избила девятиклассника
На Волыни учительница избила девятиклассника
На Волыни учительница избила девятиклассника
На Волыни учительница избила девятиклассника
Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?
Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?
В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте
В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте
Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» буквально «уничтожили» в соцсетях
Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» буквально «уничтожили» в соцсетях
Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад
Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад
Протестующие немного побузили под офисом Зеленского и дали ему 10 дней на увольнение Ермака
Протестующие немного побузили под офисом Зеленского и дали ему 10 дней на увольнение Ермака
Баррикады, взрывы и водометы: Европа бунтует против коронавирусных ограничений
Баррикады, взрывы и водометы: Европа бунтует против коронавирусных ограничений
8-летняя девочка из США стала национальной героиней из-за многократного отказа носить маску
8-летняя девочка из США стала национальной героиней из-за многократного отказа носить маску
fraza.com
Новости блогосферы
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.