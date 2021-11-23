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Новости > Украинцам рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса в больнице

Украинцам рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса в больнице

Агата Кловская
23.11.21 15:24
73
Украинцам рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса в больнице

Главное: Расходы на лечение украинцев от коронавируса в больницах должно покрывать государство через Национальную службу здоровья Украины. Впрочем, есть исключения.

Детали: Расходы медучреждений на лечение пациентов с коронавирусом покрывает государство через Национальную службу здоровья Украины. Однако деньги компенсируются не за каждого COVID-пациента, а за количество медицинских бригад, которых в больнице должно быть не менее четырех (одна обслуживает около 20 человек), сообщает «РБК-Украина».

Как рассказали в НСЗУ, в тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических/инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии.

Также в пакет, который покрывает государство, входит стоимость лабораторных исследований, питания, кислородная поддержка и 300% премии медперсоналу.

Вместе с тем, украинцам советуют проконсультироваться на горячей линии НСЗУ (16-77), в случае, если больному пишут метровый список лекарств, которые нужно купить.

В НСЗУ могут подсказать, входят ли эти медикаменты в протокол лечения и есть ли они сейчас на балансе той или иной больницы. Если есть, то пациент не должен их покупать.

Кроме того, проверить наличие лекарств в больнице можно также на дашборде на сайте НСЗУ.

«Как кислород, так и лекарственные средства, и медицинские изделия, необходимые для лечения пациентов с коронавирусом, учреждения, которые лечат пациентов с COVID-19 в стационаре, должны покупать самостоятельно. Это ответственность руководителя учреждения. Такие обязанности зафиксированы в договоре с НСЗУ об оказании стационарной медицинской помощи пациентам с коронавирусом», — отметили в Нацслужбе здоровья.

В ведомстве отмечают, если врачи заставляют покупать лекарства, предусмотренные протоколом, или заплатить за бесплатную услугу, то лучше сразу обращаться в колл-центр или направлять электронную жалобу на их сайте.

«Если вы уже заплатили, то после жалобы Нацслужба обратится в больницу с требованием вернуть деньги. Если медучреждение откажется это делать, тогда будет иметь дело с правоохранительными органами», — добавляют в НСЗУ.

В тему: Начало новой волны коронавируса в Украине ожидается с начала 2022 года.

Тэги: Украина, общество, больница, здоровье, лечение, новости Украины, коронавирус

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