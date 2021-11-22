Полиция назвала область-лидера по нарушениям правил карантина

Главное: За месяц действия строгого карантина в Украине сотрудники правоохранительных органов провели более 90 тысяч проверок. Лидером по нарушениям стала Киевская область.

Детали: За месяц действия карантинных ограничений в Украине, с 21 октября, правоохранители провели более 91 тысячи проверок пассажирских перевозок на предмет соблюдения правил. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«В общей сложности с 21 октября органы Нацполиции провели 91 165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения. В частности, обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации — соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена», — говорится в сообщении.

В автотранспорте провели 75179 проверок, на железнодорожных вокзалах — 15181; в аэропортах — 805. Во время этого составили 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП.

Сколько нарушений обнаружили в Украине:

— Киевская область — 216;

— Черкасская область — 83;

— Полтавская область — 67;

— Сумская область — 54;

— Винницкая область — 33;

— Запорожская область — 28;

— Хмельницкая область — 28;

— Одесская область — 25;

— Донецкая область — 23;

— Луганская область — 22;

— Днепропетровская область — 21;

— Житомирская область — 21.

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