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Новости > В музей Киевской духовной академии пожертвовали старинные церковные реликвии

В музей Киевской духовной академии пожертвовали старинные церковные реликвии

Александра Кудрявцева
20.11.21 13:10
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В музей Киевской духовной академии пожертвовали старинные церковные реликвии
Главное: Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии в дар переданы церковные документы начала XIX века и Антиминсы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой kdais.kiev.ua, переданные церковные реликвии имеют церковно-историческое и музейное значение.
 
«Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний передал в Церковно-археологический музей КДА церковные документы, датированные 1801-1805 годами. В частности, в число переданных документов входят указы и копии указов Черниговской духовной консистории по Козелецкому духовному правлению», — сообщили в КДАиС.
 
Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий передал музею Антиминсы разных лет, которые для храмов Черновицко-Буковинской епархии освятил и подписал в 1990-е и 2000-е нынешний Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.
 
«На подаренных Антиминсах есть подписи Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, когда он ещё был в сане епископа, затем архиепископа и дальше в сане митрополита Черновицкого и Буковинского», — сообщила пресс-служба КДАиС.
 
Антиминс (с греч. «вместо престола») — четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитой частицей мощей, на котором совершается Таинство Святой Евхаристии. Антиминс освящается и подписывается архиереем, а затем выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Это является символом апостольской преемственности и подтверждением того, что священнослужитель принадлежит к каноничной церковной иерархии.
 
Как сообщалось ранее, Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи музеем такого рода.
 
К началу ХХ века в коллекции музея находились церковные реликвии от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.
 
Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
 
Предстоятель УПЦ пожертвовал музею предметы из своей личной коллекции.
 
В тему: В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века.

Тэги: УПЦ, КДАиС

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