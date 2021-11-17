В полиции озвучили впечатляющую статистику действия камер автофиксации

Главное: В 2021 году на дорогах Украины погибли почти 2600 человек. В то же время на участках, оборудованных камерами автофиксации, количество происшествий с погибшими и травмированными упало втрое.

Детали: В этом году на дорогах Украины произошло 154480 ДТП, в которых погибли 2592 человека и 24905 были травмированы. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, самой распространенной причиной аварий остается нарушение скоростного режима, на них приходится более 40% всех ДТП с пострадавшими и погибшими.

Среди других причин он выделил нарушение правил маневрирования, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение безопасной дистанции.

По словам Билошицкого, в этом году правоохранители зафиксировали 10-процентное снижение количества смертей на дорогах Украины.

«Я надеюсь, что такую статистику мы сможем удержать и до конца года», — отметил он, подчеркнув, что в тех местах, где больше года назад были установлены комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось втрое.

«Мы проанализировали статистику за год работы камер, которые были запущены первыми, и именно в этих местах у нас есть снижение ДТП с пострадавшими и погибшими почти в три раза. То есть если в предыдущие годы на этих местах в совокупности случалось в среднем 123 ДТП с пострадавшими и погибшими, то сейчас их случается 44», — заключил Билошицкий, напомнив, что на данный момент на дорогах Украины работают 236 камер автоматической фиксации.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

За 2 месяца работы системы водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

С 15 февраля 2021 года камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Киеве начали распознавать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера появилась на бульваре Дружбы народов.

За первый день работы она зафиксировала 385 нарушений. Были выписаны админпротоколы на общую сумму 196 тыс. 350 грн.