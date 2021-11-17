Коронавирус в Украине: 18 668 заболевших и 769 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 18 668 человек. Умерли 769 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на среду, 17 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 18 668 людей. Госпитализировали 4 468 человек, а выздоровели 20 211 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 56 132, методом ИФА – 13 840, экспресс-тестами – 48 825.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 609), а также Днепропетровской (1 675), Одесской (1 504) и Запорожской (1 087) областях.

Умерли еще 769 больных. За все время скончались 78 754 человека.

С начала пандемии заболели 3 263 417 людей, а выздоровели 2 684 584 человека.

В тему: Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь.