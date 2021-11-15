На Волыни парень пожаловался полицейским, что у него не подтягиваются в «Дию» поддельные права

Главное: 19-летний парень из Луцка пожаловался патрульной полиции на отсутствие в приложении цифрового документооборота «Дия» водительского удостоверения, которое он приобрел в интернете.

Детали: 19-летний житель Луцка позвонил по телефону на линию «102» и сообщил, что через интернет заказал себе водительские удостоверения категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции Волынской области, после этого он забрал «документ» в отделении почты и оплатил еще 3000 гривен.

Впоследствии он очень удивился, что удостоверение отсутствует в приложении «Дия» и вызвал полицию.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили у заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа.

Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления полиции.

Открыто уголовное производство по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

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