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Новости > Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии

Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии

Александра Кудрявцева
11.11.21 15:50
168
Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии
Главное: Агрессивные действия Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении Украины привели к кризису соборности Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр на брифинге перед началом международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» в Киево-Печерской лавре.
 
«Принцип соборности очень важен для церковной жизни. Однако, к сожалению, в последние годы именно этот принцип соборности страдает. К кризису соборности в мировом Православии привели агрессивные действия Патриарха Варфоломея в отношении Украины», — сказал епископ Сильвестр.
 
По его словам, «это уже не только украинский вопрос, это вопрос мирового Православия, ведь принципы соборности, которыми жила Церковь в течение двух тысяч лет, к сожалению, сейчас оказались как бы подточены, и православная Церковь в мире сейчас находится в глубоком кризисе».
 
«Сегодняшняя конференция имеет цель поднять дискуссию касательно действий патриарха Варфоломея, а также рассмотреть те канонические основы, которые являются основанием соборности Церкви, и их правильное толкование», — подчеркнул ректор КДАиС.
 
В свою очередь представитель Антиохийского патриархата, намесник Патриаршего Свято-Успенского монастыря в Ливане, архимандрит Роман Альханат на брифинге отметил о необходимости единства Православия в любых ситуациях.
 
Он подчеркнул, что «Украинская Православная Церковь — это Церковь, которая возглавляется Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Она для нас единственная». «И мы молимся за то, чтобы в ней не было никаких расколов», — заключил архимандрит Роман.
 
В тему: В УПЦ считают, что патриарх Варфоломей не хочет видеть проблемы, которые стали последствием томоса.
 

Тэги: православие, УПЦ, Варфоломей, епископ Сильвестр

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