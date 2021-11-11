Экспертиза показала, что украинского рэпера в Питере могли расчленить заживо

Главное: По данным экспертизы тела украинского рэпера Энди Картрайта, его могли расчленить еще до наступления смерти.

Детали: Судебно-медицинская экспертиза останков расчлененного рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, показала, что тело музыканта могли расчленить еще до наступления его смерти. Как сообщает Lenta.ru, изучив очаговые скопления эритроцитов по краю срезов, эксперты пришли к выводу, что расчленять рэпера могли начать как за несколько десятков минут до смерти, так и спустя несколько минут.

Отметим, что ранее стало известно, что смерть Юшко носила неестественный характер. У рэпера не обнаружили патологических состояний, которые могли бы стать причиной смерти.

При этом экспертиза показала, что за несколько часов до смерти Картрайт получил травму живота.

В тему: 29 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге был обнаружен труп гражданина Украины 1989 года рождения Александра Юшко. При этом его тело оказалось расчленено и упаковано в пять пакетов. Полиция уличила в случившемся его жену, которая якобы на тот момент призналась, что расчленила тело.

Впоследствии выяснились жуткие подробности смерти Энди Картрайта.