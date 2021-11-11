Объявлена заявка сборной Украины на матч против Болгарии

Главное: Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Болгарии. Поединок состоится в Одессе в 19.30.

Детали: Сегодня, 11 ноября, в Одессе на стадионе «Черноморец» сборная Украины по футболу проведет товарищеский поединок против Болгарии.

Это можно считать генеральной репетицией перед ответственным поединком отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Начало сегодняшней встречи запланировано на 19.30.



Из футболистов, находящихся сейчас под рукой нашего тренерского штаба, в заявку на игру не попали Николай Шапаренко и Илья Забарный.

Заявка на матч с Болгарией выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).



Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик (оба — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).



Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).



Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбык («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

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