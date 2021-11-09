В Киеве задержали особо опасного преступника, пытавшего украинцев в донецких застенках

Главное: В Киеве задержан бывший руководитель тюрьмы террористов «ДНР» «Изоляция», 37-летний Денис Куликовский, известный как «Палыч». Мужчину обвиняют по четырем тяжким статьям Уголовного кодекса.

Детали: 9 ноября в Киеве задержан бывший боевик террористической организации «ДНР», глава печально известной тюрьмы «Изоляция» на временно оккупированной территории Донецкой области. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко, в настоящее время в отношении него проводятся определенные законодательством процессуальные действия.

«В частности, по его доставке в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности», — рассказал пресс-секретарь.

Таким образом в СБУ подтвердили информацию о задержании Дениса Куликовского, о котором ранее сообщил на своей странице в Facebook бывший узник «Изоляции» Станислав Асеев.

Как сообщает «Обозреватель», Дехтяренко обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

— ст.149 (торговля людьми);

— ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

— ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

— ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).

По словам бывшей жены, «Палыч» сбежал из «ДНР» еще в 2019 году якобы в Россию. При этом жена с сыном осталась на Донбассе, а большинство его родных живет на подконтрольной Украине территории.

Справка: «Изоляция» — тюрьма, созданная боевиками «ДНР» на базе одноименного центра искусства и культуры в центре Донецка. Люди, которым пришлось туда попасть, рассказывают о пытках и многочисленных нарушениях элементарных прав человека в стенах этого учреждения. Чтобы получить признания, здесь бьют, пытают электрическим током, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

Руководителем «Изоляции» долгое время считался боевик с позывным «Палыч» или «Первый». Пленникам приходилось слышать и его, возможно, настоящее имя — Денис Павлович Кулик (Куликовский).